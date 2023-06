The Voice of Germany: TV-Sensation! Ein neuer Coach rückt nach

Zum ersten Mal flimmert das Hip Hop-Special "The Voice Rap", bei dem gezielt nach Rappern gesucht wird, über die TV-Bildschirme. Jetzt hat Sender ProSieben den ersten prominenten Coach verkündet: Kool Savas. Der Musiker blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er hat nicht nur vier Nummer-1-Alben veröffentlicht und spielt vor ausverkauften Hallen, sondern hat mittlerweile auch sein eigenes Label Optik Record gegründet. Jetzt könnten auch noch zwei "The Voice"-Titel dazu kommen. Denn: Der Gewinner des Rapp-Specials darf direkt ins Halbfinale von "The Voice" einziehen und bekommt auch die Chance auf den Sieg. Es wird also richtig spannend!

Bei "The Voice of Germany" knallte es schon einige Male zwischen den Juroren! Im Video seht ihr den größten Beef der letzten Staffeln: