The Voice of Germany: Neuer Couch! Dieser Rapper wird in der nächsten Staffel dabei sein

"The Voice of Germany" geht in die nächste Runde! Und dieses Mal wird alles neu: Die Jury wurde komplett ersetzt: Giovanni Zarrella, Shirin David, Ronan Keating und Bill und Tom Kaulitz wurden als neue Coaches bestätigt. Doch neben der neuen Jury wartet eine weitere Neuerung auf die "The Voice"-Fans: Mit "The Voice Rap" wird in diesem Jahr ein neues Format in die Gesangsshow einziehen. Dabei suchen zwei weitere Coaches nach Hip-Hop-Talenten, woraufhin der Sieger direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ziehen wird.

Ein Coach von "The Voice Rap" steht bereits fest: Rapper und Hip-Hop-Legende Kool Savas wird die jungen Talente ganz genau unter die Lupe nehmen. Jetzt wurde der nächste Rap-Coach bekannt gegeben!