The Voice of Germany: "Es war respektlos!" Zusammenbruch hinter den Kulissen

Doch eines machte Linus immer Freude: die Musik. Bei "The Voice of Germany" wagte er sich zum ersten Mal auf die große Bühne. Mit seiner Version von "Kiss me" haute er alle Coaches von den Sesseln. "Du bringst alles mit. Du hast eine einzigartige Stimme. So muss ein Postar heute aussehen", schwärmte Giovanni Zarrella. Kollege Bill Kaulitz war ebenfalls hin und weg von Linus: "Mir kamen gerade ein bisschen die Tränen, weil du dich so gefreut hast. Du bist unfassbar! Wenn ich merke, wenn jemand gar nicht weiß, wie gut er ist, und wir dann die Möglichkeit haben, so einen Traum zu erfüllen. Ich würde so gerne deinen Traum erfüllen!" Auch Shirin David fand: "Es war schon respektlos, so gut zu singen!"