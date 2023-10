The Voice of Germany: Rumms! Ronan Keating attackiert die Kaulitz-Twins

Team Toll schickt ihre Talents Cäcilia Kubi und Sebastian Zierof in den Battlering. Mit ihrer rockigen Version von "Because The Night" begeistern sie das Studio und die Coaches. "Es hat gebrannt! Ihr habt euch beide total fallen lassen. Das war mega!", jubelt Bill. Doch einer kann sich den Begeisterungstürmen nicht anschließen: Ronan. "Alle fanden es geil, nur Ronan nicht. Du hast keine Miene verzogen. Ich habe dich beobachtet. Du hast nicht einmal gezuckt", stellt Moderator Thore Schölermann erstaunt fest. Für Ronan liegt die Erklärung auf der Hand: "Es war nichts Neues! Es war nichts, was wir nicht schon vorher gesehen haben." Autsch! "Der ist ja richtig auf Krawall!", stichelt Thore weiter.

Dann setzt Ronan noch einen drauf. "Ich bin ein realistischer Coach. Ich weiß, was noch kommt, wenn die Teamfights anstehen. Ihr müsst dafür bereit sein. Es gibt keinen Grund, Leute durchzubringen, die nicht bereit sind. Die werden verärgert sein, dass du sie nicht drauf vorbereitet hast. Ich will das auch nicht für die anderen Coaches." Doch Bill wiegelt sofort ab: "Das werden wir nicht fühlen. Keine Sorge..." Am Ende entscheiden sich die Zwillinge für Sebastian. Vielleicht kann der Musicaldarsteller den strengen Ronan ja in den Teamfighst von sich überzeugen...