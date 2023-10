Bill Kaulitz & Ronan Keating: Eskalation bei "The Voice"! So heftig knallte es am Set

Für Bill und Tom, auch bekannt als "Team Toll" läuft es momentan richtig gut. Sie können ein Talent nach dem nächsten von sich überzeugen. Zuletzt entschied sich Kandidat Philip Hoffmann nach einem Vierer-Buzzer für die Kaulitz-Twins. Für Shirin David war die Absage "der größte Korb ihres Lebens". Sie hätte den 24-Jährigen auch gerne in ihrem Team gehabt, um am Ende den Sieg mit nach Hause zu nehmen. "Wir wollen einfach alle unbedingt gewinnen!", stellte die Rapperin fest. Kollege Ronan Keating befürchtete bereits: "Das ist erst der Anfang, Es wird noch richtig fies und grausam, wenn die Show weitergeht..." Und damit soll er Recht behalten.

In den Battles müssen die Coaches ihre Teams halbieren. Danach folgen die neuen Teamfights. "Ich habe wirklich gedacht, die Battles sind schon das Härteste, was passieren kann. Und dann kommen die Teamfights", gibt Tom in einem Vorschau-Clip zum. Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice" treten die Teams der Coaches gegeneinander an. "Es geht darum, wer am meisten von seinem Team mit ins Halbfinale nehmen kann. Theoretisch ist es möglich, dass wir all unsere Leute mitnehmen", so Bill. Im schlimmsten Fall fliegt das komplette Team eines Coaches in der Runde raus.