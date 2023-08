The Voice of Germany: TV-Fiasko! Die Fans sind stinksauer

Eigentlich sollte es eine Ankündigung sein, über die sich die Zuschauer freuen sollten. Denn auf dem Instagram-Kanal von "The Voice of Germany" wurde bekanntgegeben, dass am 21. September 2023 die neue Staffel der Gesangsshow im Fernsehen startet: "Fünf neue Coaches - ein bekanntes Versprechen: It's nothing but the Voice!" Ein dazu gepostetes Bild zeigte die diesjährigen Jury-Mitglieder: Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz.

Doch die Zuschauer der Show scheinen mit dieser Auswahl alles andere als zufrieden zu sein. Schon kurz nach der Veröffentlichung des Posts hagelte es eine Reihe von Negativ-Kommentaren wie: "Dieses Jahr ohne mich bei der Besetzung. War Ronan so teuer, dass es bei der anderen Jury-Besetzung billige Z-Trash-Promis sein mussten?" oder "Meiner Meinung schlimmste Coachauswahl ever".

Für einige Fans ist dies sogar ein Grund die Sendung nicht zu sehen, wie sie auf der Social-Media-Plattform schreiben: "So schlechte Besetzung! Werd ich nicht schauen" oder "Okay dieses Jahr fällt The Voice für mich aus."

Es bleibt spannend, ob sich diese kritischen Kommentare auch in der Zuschauer-Quote der Sendung bemerkbar machen werden. Wünschen tut man es weder den neuen Juroren der Show noch den Gesangstalenten, die sich der größten Herausforderung ihres Lebens stellen...