Thomas Gottschalk: Mal hü, mal hott - Was ist nur mit dem Entertainer los?

Und als die attraktive 21-Jährige bekannt gab, geheiratet zu haben, schickte der Moderator ihr eine ganz persönliche Nachricht. "Lisa, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einer jungen Frau spät in der Nacht im Schlafanzug einen kleinen Video-Film schicke", ließ er auf Instagram eindeutig zweideutig verlauten und erklärte weiter: "Du bist in den Stand der Ehe getreten. Dazu wünsche ich dir alles Gute! Falls du Eheberatung brauchst, auf mich kannst du immer zählen." Wer hätte das gedacht...