Thomas Gottschalk mit Carina an seiner Seite: Das Aus ist offiziell

Thomas Gottschalk (73) übergibt symbolisch den Staffelstab an die nächste Generation der Samstagabendunterhaltung. Der scheidende "Wetten, dass..?"-Moderator traf sich am Sonntagabend zum Essen mit den Kollegen Giovanni Zarrella (45) und Guido Cantz (52). Dabei waren auch die Partnerinnen der TV-Stars: Gottschalks Lebensgefährtin Karina Mroß, Zarrellas Gattin Jana Ina (46) und Cantz' Ehefrau Kerstin Ricker.

Auf seinem Instagram-Account postete Thomas Gottschalk Bilder und ein Video aus dem Sternerestaurant "Maximilian Lorenz" in Köln. Laut "Bild" hat das Restaurant am Kölner Dom sonntags eigentlich geschlossen, öffnete sich exklusiv für den prominenten Besuch.

"Zarrella kann nicht nur Pizza und Pasta, Guido Cantz versteht auch meinen Spaß", schrieb Gottschalk zu einem Bild aller sechs Dinnergäste. "Wir sind alle 'Brothers in Arms'", so der TV-Veteran weiter. "Prost auf 'the Next Generation'.