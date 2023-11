Thomas Gottschalk: Nach "Wetten, dass ...?"-Aus: Macht er doch weiter?

Alle trauern ihrem Kindheits-Idol hinterher und wollen es nicht wahr haben, dass es jetzt zu Ende geht. Können die Fans den Star-Moderator doch noch überzeugen, weiter zu machen? Thomas vergangene Skandale sind ihnen dabei ganz egal! Denn genau das soll der Grund für sein Karriere-Aus bei "Wetten, dass…" gewesen sein. In seiner Abschiedsrede der letzten Folge machte er dies ganz deutlich: "Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr." So verabschiedete sich die ZDF-Legende von seinen Fans und seinem gesamten Team. Eine Ära geht zu Ende und keiner will es so richtig wahrhaben. Doch alle wollen ihn wieder auf der großen Bühne sehen. So ganz ist es mit seiner Karriere dann doch nicht aus, da man ihn außerhalb von "Wetten, dass…" noch in anderen Fernseh-Formaten sehen werden kann.