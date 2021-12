Thomas Gottschalk: So urteilt Karina über seine Kinder

Ach wie schön, happy Patchwork Family! Doch damit nicht genug. Auch der kleine Sebastian hat es Karina sichtlich angetan, so schwärmt sie von Thommy Enkel: "Der kleine Sebastian ist übrigens eine Miniatur-Ausgabe von Thomas". Da kann Thommy sich nur glücklich schätzen, dass es zwischen seinem Schatz und seinen Liebsten so gut harmoniert. Nun genießt die Familie erst einmal gemeinsam die besinnliche Vorweihnachtszeit in den USA. Für Karina ebenfalls ein absolutes Highlight: "Wir erleben hier ein völlig neues Weihnachtsgefühl". Hach ja, so schön kann Familien-Glück sein.

