Thomas Gottschalk & Karina Mroß: Arme Thea! DAS hat sie nicht verdient

Via "Instagram" teilt Thomas nämlich jetzt ein paar Schnappschüsse mit seinen Anhängern, auf denen er mit seiner Karina im gemeinsamen Ibiza-Urlaub zu sehen ist. Für die Follower des Moderators definitiv ein wahres Fest! In den Kommentaren heißt es: "Sehr tolle Bilder. Du schaust richtig glücklich aus. Du bist so ein lieber Kerl. Genieß es" sowie "Ihr zwei passt wirklich wie die berühmte 'Faust auf's Auge' zusammen. Das Glück und die Freude steht euch ins Gesicht geschrieben." Doch als wäre das schon nicht genug Herzschmerz für Thea, treffen sie zwei weitere Kommentare sicherlich besonders hart. Einige Follower sind nämlich der Meinung: "Sie haben mit dieser Frau genau das Richtige gemacht!" sowie "Die jetzige Partnerin hat extrem Ähnlichkeit mit der ersten Frau." Autsch! Was Thea wohl darüber denkt? Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass sie sich diese Aussagen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt!