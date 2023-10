Thomas Markle: Appell an Tochter Meghan! "Ich möchte meine Enkelkinder kennenlernen, bevor ich sterbe"

Traurig blickt er auf das Foto in seinen Händen. Er hat es aus dem Internet ausgedruckt. So wie alle anderen Bilder, die Thomas Markle von seinen beiden Enkelkindern besitzt. Getroffen hat er Archie und Lili noch nie. Das lässt seine herzlose Tochter Meghan nämlich nicht zu. Nun fleht Thomas Markle sie deshalb sogar im TV an: "Meghan, lass mich nur einmal meine Enkel sehen."

Das letzte Mal, dass er von Meghan hörte, war 2018. Damals schrieb Meghan ihm in einem wütenden Brief, dass er nie wieder öffentlich über sie sprechen sollte. Warum er es trotzdem wieder tat? Weil er keine Wahl hat. Auf ihrem Brief stand keine Adresse, an die er antworten konnte. Eine Telefonnummer hat er nicht. Er kann also nur versuchen, sie über das Fernsehen zu erreichen.