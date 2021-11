Til Schweiger: Neue Freundin? Heißer Flirt mit Kimberley Schulz

Kimberley Schulz ist nämlich keine Unbekannte, denn sie suchte schon vor diversen TV-Kameras nach ihrem Traummann. Die hübsche Hamburgerin nahm mit „Take Me Out“, „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“ an gleich drei Kuppelshows teil. Und da es mit der "großen Liebe" im TV einfach nicht klappen wollte, hat sie sich nun wohl auf direkterem Wege einen Promi geangelt. „Kimberley findet Til schon lange toll und wollte ihn unbedingt kennenlernen“, verrät eine Insiderin aus dem Freundeskreis. „Sie hat ihn sogar am Set in München besucht.“ Bezüglich der Echtheit ihrer Gefühle ist unsere gut informierte Quelle allerdings skeptisch. „Ich befürchte, dass sie nur von seinem Ruhm profitieren will“. So richtig Mitleid muss man aber nicht haben mit Til Schweiger: Schließlich hat der Mann ja auch was davon…