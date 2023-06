Til Schweiger: Nach den Schlagzeilen - er bricht sein Schweigen!

Was ist wirklich dran an den harten Vorwürfen gegen Til Schweiger der letzten Wochen? Dem Schauspieler wird nachgesagt, betrunken am Filmset erschienen zu sein und dabei seinen Kollegen angegangen zu haben. Auch von Missbrauch ist die Rede. Bislang hüllte sich der "Manta, Manta"-Darsteller in Schweigen - bis jetzt! Nun meldete er sich im Netz zurück.