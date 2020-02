Vor über 20 Jahren hielt Heimwerker-König Tim Taylor seine Familie in „Hör mal, wer da hämmert“ ordentlich auf Trab. Ein Platz in Hollywood war Darsteller Tim Allan sicher, doch was macht eigentlich der Rest der lustigen Schauspieler-Crew heute?

Tim Allen alias Tim Taylor heute

Über seine Laufbahn könnte man glatt mehrere Bestseller schreiben. Der in Denver geborene Tim Allen studierte Fernsehproduktion, doch dann landete er wegen des Besitzes von Kokain im Knast. Doch statt eines Karriereknicks, wartete draußen die Chance seines Lebens. 1991 schlüpfte Tim Allen in die Rolle des Heimwerker-Königs Tim Taylor, der Rest ist Geschichte. Eine große Rolle jagte die nächste. Ob als Raumschiff-Kapitän in „Galaxy Quest – Planlos durchs Weltall“, als Weihnachtsmann in der „Santa Clause“-Reihe oder auch sein legendäres Serien-Comeback in „Last Man Standing“: Was Tim Allen anpackt, wird zu Gold. Selbst seine Stimme, die er in „Toy Story“ mehrfach „Buzz Lightyear“ lieh, spielte Millionen ein.

Zuletzt sorgte Tim Allen 2019 mit Fake für Aufsehen, doch wie gewohnt löste der 66-Jährige auch dieses Problem mit links. Selbst die Liebe ist neben der Karriere nicht auf der Strecke geblieben. Mit seiner Ehefrau Jane Hajduk konnte sich der Comedy-Star 2009 über die Geburt seines zweiten Kindes freuen.