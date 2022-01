Tim Mälzer: Bitteres Aus! Das war's mit Kochen

Doch Genussliebhaber von Tim Mälzers Küche können aufatmen. Bei der Schließung handelt es sich nur um einen "Betriebsurlaub". Ab dem 9. Januar 2022 wird ca. 3 Wochen lang ein neues Hygienekonzept in der Bullerei implementiert werden, sodass sich seine Gäste wieder zu hundert Prozent in seinem Restaurant wohlfühlen können. Denn eins ist klar, für den Koch steht das Wohl seiner Gäste und Mitarbeitet an erster Stelle. Rührend widmet er ihnen am Ende seines Instagram-Postings dankende Worte: "Ein ganz persönliches Dankeschön an das Bullerei Team: Ich bin unfassbar stolz auf euch, wie ihr jeden Tag aufs Neue die Bullerei zu diesem einzigartigen Ort macht“. Fans können gespannt sein, in welch neuem Glanz die Bullerei danach erstrahlen wird.

