Tim Mälzer & Johann Lafer: Geständnis! "Wir sind uns näher, als die meisten es von uns denken"

Obwohl Tim Mälzer eigentlich eher für seinen rauen Ton bekannt ist, geht die besinnliche Vorweihnachtszeit auch an ihm nicht vorbei: Der Koch richtet jetzt ungewohnt warme Worte an einige seiner Koch-Kollegen: "Wir sind uns näher, als die meisten es von uns denken", beginnt Tim seinen Brief an Johann. "Seit vielen Jahren bist du für mich auch in schwierigen Zeiten da", schreibt er an seinen Kollegen und Freund. Gemeinsam mit Johann Lafer wird Tim in der Weihnachtsedition von "Kitchen Impossible" als Team antreten und gegen Tim Raue und Hans Neuner kochen.