Tim Oliver Schultz: Mit seiner Freundin wünscht er sich 3 Kinder

Mit seinen 30 Jahren hat Tim Oliver Schultz schon eine beeindruckende Filmkarriere auf die Beine gestellt. Kein Wunder, dass das Nachwuchstalent 2016 den renommierten Grimme Preis abräumte. Ganz nebenbei studiert Tim Oliver Schultz das Fach Filmproduktion in seiner Heimatstadt Berlin. Doch bleibt bei so viel Einsatz vor der Kamera überhaupt noch Zeit für die Liebe? Na klar! Seine Freundin bleibt für Tim Oliver Schultz nur schlichtweg Privatsache: "Was in meinem 'Liebesleben' gerade so passiert, ist unglaublich spannend und mega aufregend! Aber eigentlich auch nur für mich. Euch würde das sicher gar nicht interessieren“, verriet er „Promiflash“ schmunzelnd. Zuletzt erschien der „Club der roten Bänder“-Schauspieler im März 2020 beim Deutschen Filmpreis in weiblicher Begleitung auf dem Roten Teppich. Ob die süße Blondine an seiner Seite auch Tim Oliver Schultz Freundin ist, bleibt bislang sein süßes Geheimnis.