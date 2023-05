Timon Krause & Ekaterina Leonova: Ihre Beziehung ist zum Scheitern verurteilt!

Doch längst nicht immer führen die hormonellen Höhenflüge, die sich während des Tanzens ergeben, in den siebten Himmel. Manchmal wird das Kuppelpotenzial der Show auch zum Liebesfluch. So zerbrach die Beziehung von Schauspielerin Nastassja Kinski mit dem Tänzer Ilia Russo, dem sie während der neunten Staffel näher gekommen war, schon nach sechs Monaten. Und auch Ekaterina hat bereits Erfahrungen mit dem „Let’s Dance“-Liebesfluch – vor fünf Jahren wurde ihr eine heiße Affäre mit Tanz-Promi Gil Ofarim (40) nachgesagt. Direkt nach der Show trennte der Sänger sich von seiner Frau, ein Happy End mit Ekat gab’s dennoch nicht.

Wiederholt sich die Geschichte nun? Hat Mentalist Timon sich vom Charme seiner sexy Trainerin verzaubern lassen und die Beziehung zu Sarah umsonst geopfert? „Timon ist Ekat vollkommen verfallen, lässt sich leicht beeinflussen. Und sie kann nicht allein sein, geht jetzt einfach in die nächste Beziehung“, so das Knallhart-Urteil des Vertrauten. Klingt nicht gerade nach idealen Voraussetzungen für ein dauerhaftes Glück. Doch noch scheinen die beiden Turteltauben nicht an Konsequenzen zu denken: „Wir leben wirklich so wie in einem Tunnel“, verrät Ekat strahlend, und Timon nimmt das Stichwort verliebt auf: „In den meisten Tunnels wartet man auf das Licht am Ende des Tunnels. Aber in diesem Tunnel bist DU mein Licht.“ Man kann nur hoffen, dass es nach der Show nicht gleich wieder erlischt…

Letzte Folge verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die neue Staffel von "Let's Dance" streamen.*

Auch interessant:

Anna Ermakova hat eine heimtückische Krankheit! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: