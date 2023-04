Ekaterina Leonova & Timon Krause: Liebeshammer bei "Let's Dance"!

Zwischen Timon Krause und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova stimmt einfach die Chemie. Das ist auch der Jury nicht entgangen. Nach ihrem Contemporary schwärmte Joachim Llambi: "Ich fands das sehr zusammen von euch zwei.... sehr innig." Motsi Mabuse war vor allem von der besonderen Verbindung von Timon und Ekat begeistert. "Ihr seid bei 'Let's Dance' für mich wie ein kleiner Stern, der ganz allein dasteht. Dieses Zusammensein von euch. Ich glaube euch." Plötzlich bekam Jorge González ganz große Ohren. "Habe ich was verpasst?", merkte er an. Woraufhin es au Motsi herausplatzte: "Wenn ich was sage, heiraten die Leute. Weißt du Bescheid." Oha, weiß sie etwa mehr als wir? Knistert es zwischen den beiden etwa auch privat? Das einzige Problem: Beide sind vergeben. Ekaterina ist mit Millionär Hasan Kivran zusammen, Timons Herz gehört eigentlich Fotografin Sarah Fuchs...