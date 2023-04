Timon Krause & Ekaterina Leonova: Süße Verkündung! "Du bist mein Licht!"

"Im Tanz versinnbildlichen wir die Depressionen als eine Arte Dämonen im Kopf", verrät der Mentalist gegenüber RTL. Dass Timon so einen starken Tanz aufs Parkett bringen kann, verdankt er vor allem Ekaterina. Seit über zwei Monaten trainieren sie täglich stundenlang. "Das kann man wirklich nicht zusammenfassen, wie viel man hier erlebt. Also wir leben wirklich so wie in einem Tunnel", erzählt sie im Interview mit Sender RTL. Timon kann gar nicht genug von der schönen Russin bekommen. "Und in den meisten Tunneln wartet man auf das Licht am Ende des Tunnels. Aber in diesem Tunnel bist DU mein Licht." Wie schön!"