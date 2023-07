Tina Turner: Horror-Enthüllung! So sehr musste sie leiden

Ike erkannte Anne Maes Talent und wusste: Mit ihr an seiner Seite würde er reich und berühmt werden. Er benannte sie in "Tina" um, und das Duo "Ike & Tina Turner" war geboren. Die Fans liebten ihre Reibeisen-Stimme und Ausstrahlung – Ike spielte die zweite Geige. Doch je erfolgreicher die beiden wurden, desto rasender war seine Eifersucht. Er nahm Drogen, soff sich um den Verstand und ließ seinen Frust an Tina aus. "Er goss heißen Kaffee über mein Gesicht. Er benutzte meine Nase als Boxsack, dass ich beim Singen fühlen konnte, wie Blut meinen Rachen hinunterrann", erinnert sich die Sängerin. "Zu Beginn war ich wirklich in ihn verliebt. Er hatte viel für mich gemacht. Aber er war absolut unberechenbar. Später wurde eine bipolare Störung diagnostiziert." 1968 unternahm sie einen Selbstmordversuch. Erst 1976 fand Tina die Kraft, ihren Peiniger zu verlassen.

Nach einem schwierigen Neustart wurde sie mit Hits wie "What’s Love Got To Do With It" und bis zu 180 Millionen verkauften Tonträgern zu einer der berühmtesten Sängerinnen der Welt. Und auch privat fand die "Queen of Rock ’n’ Roll" das große Glück: Der Produzent Erwin Bach eroberte ihr Herz. Er sollte bis zu ihrem Tod im vergangenen Mai an Tinas Seite bleiben. "Erwin hat mir gezeigt, wie man liebt."