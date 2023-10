Tine Wittler: Traurige Neuigkeiten von der Deko-Königin! Ihr altes Leben ist Geschichte

"Ich bin viel unterwegs, war mit meinen Chansonprogrammen und Lesungen auf Tour und habe Theater gespielt", erzählt Tine gut gelaunt. Vor ein paar Jahren ist sie von Hamburg in ein beschauliches Dorf im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg gezogen. In Jabel lebt sie mit ihrem Mann René (47) und Stubentiger Smörchen in einem schönen alten Fachwerkhaus.

Langweilig wird der quirligen Blondine auch ohne Fernsehauftritte keine Sekunde. "Ich lebe voller Ruhe und Gelassenheit, mit Garten, Badesee nebenan und Aufsitzrasenmäher." Auch von Maulwürfen lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. "Mein Gemüseanbau klappt hervorragend! Ich möchte das alles hier nicht mehr missen", schwärmt sie.

Bleibt die Frage: Tobt sich die Deko-Queen jetzt in ihren eigenen vier Wänden aus? "Darauf möchte ich lieber nicht antworten", sagt sie lachend. "Nein, bei mir ist es gar nicht so dekolastig. Ich spiele gerne mit verschiedenen Textilien – und wenn ich mich an einer Farbkombination sattgesehen habe, ist es Zeit für eine Veränderung."