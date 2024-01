Tom Kaulitz: So süß! Er schwebt im Opa-Glück

Leni und ihr Freund Aris Rachevsky (19) sind neuerdings Hundeltern. "Aris und ich haben einen Welpen adoptiert", berichtete das Model stolz auf Instagram und veröffentlichte zuckersüße Schnappschüsse von dem kleinen Vierbeiner. Auch Heidi und Tom sind hin und weg von dem neuesten Familienmitglied. Besonders Tom geht voll und ganz in seiner "Opa"-Rolle auf. In ihrer Story veröffentlicht Heidi nun einen Clip, in dem er mit dem kleinen Hund kuschelt und flötet: "Bist du bei deinem Großvater?"