Tom Kaulitz: "Sommerhaus"-Aufreger! Er hat einen ganz besonderen Wunsch

Tom Kaulitz will lieber andere Stars im "Sommerhaus" sehen! "Lob das nicht immer so, weil ich möchte jetzt mal wirklich Promipaare, wie die Effenbergs da drin sehen", erklärt er. In den vergangenen Staffeln waren zahlreiche Z-Promis bei der Sendung dabei. Die wirklich großen Namen fehlen. Doch ob Claudia Effenberg (59) und ihr Mann Stefan (56) irgendwann auch mal ihre Koffer packen, um um den Titel "Promi-Paar" zu kämpfen? Wer weiß! Immerhin war Claudia auch schon im Dschungelcamp!

Und Tom lässt noch einen anderen Namen fallen. "Oder Jenny Elvers, mit wem kann die da rein?", schlägt er weiter vor. Auch Jenny (52) war mittlerweile in vielen Shows, wie "Promi Big Brother", "Dschungelcamp" oder "Let's Dance" mitgemacht. Auch bei ihr wäre eine Teilnahme also gar nicht so abwegig.

Ob RTL hier hellhörig wird? Fraglich! Denn Bill verrät in dem Podcast auch ein kleines Geheimnis. Er wollte zuletzt beratend an einer größeren Reality-Show mitwirken. Die Produktionsfirma sei daran sehr interessiert gewesen, anders als der Sender! "RTL weigert sich gegen unseren Input", so der Sänger. Schade ...

