Tom Kaulitz: Süß! Das war der Moment, in dem er sich in Heidi verliebt hat

Tom Kaulitz und Heidi Klum sind seit mittlerweile drei Jahren verheiratet und immer noch verliebt wie am ersten Tag! Erst kürzlich gab die 49-Jährige zu, dass sie sich mit ihrem Ehemann Nachwuchs vorstellen könne. Was Tom zum Thema Familienplanung zu sagen hat, erzählte er im Interview mit "RTL": "Das habe ich auch schon gelesen, da war ich ehrlich gesagt überrascht", lachend fügt er dann aber noch hinzu: "Darum habe ich jetzt auch gesagt, ich fliege morgen schon zurück nach Hause, dann gibt's Sex-Giving – so nennen wir das bei uns."

Was er allerdings ohne jegliche Ironie erzählt, ist, wie er sich damals in seine Heidi verliebt hat. Jetzt spricht er erstmals über diesen magischen Moment.

