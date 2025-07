Ungewöhnlicher Besuch im Fernsehgarten: Andrea Kiewel empfängt langjährigen TV-Rivalen

Wenn am 28. September 2025 der ZDF-Fernsehgarten für diese Saison zum letzten Mal seine Tore öffnet, steht diesmal nicht nur das traditionelle Oktoberfest-Special auf dem Plan – sondern auch eine überraschende Premiere. Andrea Kiewel begrüßt einen prominenten Gast, der über viele Jahre hinweg als TV-Rivale am Sonntagvormittag galt. Die Einladung in die Kultsendung sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff – denn mit diesem besonderen Schlagerstar hätte wohl kaum jemand gerechnet.