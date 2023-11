"Unter uns": TV-Hammer! Dieser Star kehrt in die Schillerallee zurück

Bereits im Oktober soll Aaron Koszuta am Kölner Set gedreht haben und im Januar 2024 wird er auch für die Zuschauer im TV zu sehen sein. Doch wie wird es für den Schauspieler in seiner Rolle Valentin Huber weitergehen? Wie "RTL" enthüllt hat, soll er seine Ausbildung zum Polizisten erfolgreich gemeistert und seine ersten Dienstjahre in Hamburg hinter sich gebracht haben. Nun kehrt er nach Köln zurück und soll dort eine Stelle bei der Kriminalpolizei antreten. Und obwohl aus dem aufmüpferischen Teenager inzwischen ein junger Mann geworden ist, sorgt Aaron Koszuta mit seinem TV-Charakter mal wieder für einigen Wirbel. Was genau passieren wird, werden die Zuschauer von "Unter uns" jedoch noch früh genug erfahren...