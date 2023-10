"Unter uns": Überraschender Exit! Dieser Star verlässt die Schillerallee

*** Achtung - Spoiler zur Handlung in der Show ***

Wie "BILD" berichtet, soll es in der Sendung zu einem dramatischen Vorfall kommen. Ausgerechnet eine ihm nahestehende Person soll auf "Jakob Huber" schießen. Wer nun als Fan direkt Schnappatmung bekommen hat, kann sich beruhigen. Denn laut der Boulevard-Zeitung wird sich der Kommissar von seiner Verletzung erholen, jedoch danach die Schillerallee für immer verlassen.

Was eigentlich als eine große Überraschung für die Fans von "Unter uns" geplant war und als gut gehütetes Geheimnis galt, ist nun jedoch aufgeflogen. Denn eine der üblichen Besuchergruppen beobachtete die Dreharbeiten am Set und plauderte das Geheimnis der Soap aus. Aber vielleicht ist das gar nicht schlecht - so können sich die Fans von Alexander Milo zumindest auf ein dramatisches Ende gefasst machen...