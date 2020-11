„Goodbye Deutschland“: Sind Ute Liesenberg & Kwesi noch ein Paar?

Eigentlich betreibt Ute Liesenberg seit 15 Jahren ein erfolgreiches Piercing-Studio in Krefeld, doch die Liebe bewegte die gelernten Kosmetikerin zu einem Neuanfang in der Ferne. Nach zwei gescheiterten Ehen und zwei erwachsenen Söhnen hatte die Mittfünfzigerin bereits den Glauben an eine anhaltende Partnerschaft verloren, doch dann stellte der junge Afrikaner Kwesi Addo ihr Leben auf den Kopf. Als sich die beiden zum allerersten Mal auf der Tanzfläche eines Nachtclubs in Mönchengladbach begegneten, tanzten sie bis zum Morgengrauen. Hals über Kopf verliebte sich die einsame Mittfünfzigerin in den blutjungen Anstreicher aus dem afrikanischen Gambia. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick: „Ich sah sie und ich wusste sie ist die Richtige. Ich sehe nicht mal das Alter, ich sehe das Gesicht“, erklärt Kwesi seine Gefühle für die 23 Jahre ältere Frau bei „Goodbye Deutschland“.