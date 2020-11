„Goodbye Deutschland“-Hasi: Wie geht es Anke Leithäuser heute?

Eins ist wohl allen "Goodbye Deutschland"-Fans klar: Anke Leithäuser wäre als Auswanderin gar nicht erst so weit gekommen, würde sie nicht auch diese Lebenskrise überstehen. Auch heute lebt die gebürtige Wuppertalerin im schönen Ponti sul Minicio am Gardasee. 2020 gibt es einen ganz besonderen Grund zum Jubeln: „Heute feiern wir meine zehn Jahre Jubiläum hier am Gardasee mit der Imbissbude“, verrät Hasi in einem Video gegenüber "VOX". Da packt auch Mama Gisela fleißig mit an! Dass ihr Laden schon so lange läuft, verdankt Hasi ihrer persönlichen Erfolgsformel: „Ich sag mal so, man muss ein Konzept haben, man sollte ein bisschen Kohle haben im Hintergrund, und man muss Fantasie haben und man muss Durchhaltevermögen haben. Und das habe ich.“ Anke Leithäuser ist und bleibt halt eine echte Powerfrau!