Goodbye Deutschland: Findet Sina Shannon ihr Glück auf Gran Canaria?

2012 begleitete „Goodbye Deutschland“ Sina Shannon beim Auswandern in die USA. Mit einem neuen Traumjob als Immobilienmaklerin und einem neuen Mann an ihrer Seite wollte sich die verliebte Schwäbin ein neues Leben im sonnigen Florida aufbauen. Doch der American Dream platzte schon nach kurzer Zeit. Nachdem ihr Mann sie im Streit würgte, ergriff Sina Shannon die Flucht. Auch ihre Immobilien-Karriere nahm keine Fahrt auf, so landete Sina als Go-go-Tänzerin in einer Table-Dance-Bar. „Manche haben mir hier schon eine Fußmassage gegeben. Alles ist möglich, nur kein Sex“, verriet sie Vox über ihren harten Job-Alltag. Niedrige Einkünfte ließen die Schwäbin mit einer Mitbewohnerin in einem winzigen Ein-Zimmer-Apartment in Florida hausen. Auch Depressionen und Selbstmordgedanken spielten zwischenzeitlich eine Rolle in ihrem Leben. Lange hielt Sina Shannon an ihrem Traum fest, doch nach acht Jahren war endgültig Schluss.