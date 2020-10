Mittlerweile hat Irina Wehmann wieder eine Bleibe gefunden – von Luxus keine Spur, doch besser als nichts. Gemeinsam mit drei anderen Familien lebt sie in einem winzigen Zimmer in einem baufälligen Haus in Accra. Mit dem Verkauf von Papierschmuck hält sich die Auswanderin über Wasser. Vor dem Gedanke, Sozialhilfe in Deutschland zu beziehen, graut ihr, denn ihren Traum von einem Neuanfang in Ghana hat Irina Wehmann auch heute nicht begraben. Noch immer glaubt die Auswanderin fest daran in Afrika etwas bewegen zu können. Statt Hartz IV zu beziehen, möchte sich die Powerfrau in der Landwirtschaft selbstständig machen. „Ich liebe ja Garten und Ackerbau. Da möchte ich wieder hin“, erklärt Irina Wehmann voller Zuversicht. Einzig von den ghanaischen Männern hat die 54-Jährige heute endgültig die Schnauze voll. Ihre große Liebe hat sie bitter enttäuscht. Doch trotz aller schlechter Erfahrungen in Ghana, eins ist Irina Wehmann auch nach 15 Jahren geblieben: Ihr Optimismus!

