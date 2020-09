„Er hat ein superschönes Lächeln, er hat schöne Augen, er ist lustig“, schwärmte Sonja Schröter 2019 bei „Goodbye Deutschland“ über ihren neuen Freund Junior. Der attraktive 40-jährige Dominikaner hatte der 58-jährigen Deutschen in Windeseile den Kopf verdreht. So ließ Sonja Schröter der Liebe wegen, ihre nasskalte Heimat und ihre skeptische Tochter Nena zurück in Dortmund und wanderte in die Dominikanische Republik aus. Doch hielt Junior nach der Blitz-Hochzeit seine vielen Versprechen oder war der Insulaner nur hinter Sonjas Geld her? Ein Jahr später ist Sonja Schröters rosarote Liebes-Blase definitiv geplatzt, doch glücklich ist sie trotz allem!