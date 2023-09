Verena Kerth: Jetzt spricht sie über die Skandal-Nacht mit Marc Terenzi

Trotzdem steht für sie spätestens nach dem jüngsten Eklat fest: So kann es nicht weitergehen mit ihr und Marc. Sonst sind sie irgendwann tatsächlich nirgendwo mehr gern gesehene Gäste. Natürlich wollen alle wissen, was denn diesen verhängnisvollen Schlagabtausch in Hamburg überhaupt auslöste. Aber da muss Verena passen: "Hand aufs Herz – wir haben beide keine Ahnung mehr, worum es ging, da es so belanglos war", gesteht sie. Und weiter: "Ich bin keine Tagesschau-Sprecherin, und Marc ist kein Buchautor. Bei uns geht es nicht immer ruhig und gesittet zu. Wir sind ein lautes Paar, und jeder bekommt es mit, wenn wir im Raum sind." Mittlerweile sei ihr aber klar, dass das nicht immer und überall gut ankommt. "Wir haben weder dem Staat noch der Gesellschaft geschadet, aber natürlich sehen wir ein, dass man sich in einem Hotel nicht so lautstark aufführt, und das tut uns auch sehr leid", räumt sie kleinlaut ein. Deshalb soll ab sofort auch erst einmal Schluss sein mit Partys und vor allem Alkohol. Denn beschwipst gerate man leider allzu oft in solche belanglosen Auseinandersetzungen, die dann ausarten können. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Eklat tranken Marc und Verena denn auch brav alkoholfreie Getränke. Und dabei, verkündet Verena, bleibt es auch bis auf Weiteres! "Wir werden definitiv an uns arbeiten. Dazu benötigen wir aber keine Ratschläge von Dritten", stellt sie klar. "Es war ein turbulentes Jahr für uns, wir waren sehr viel unterwegs und haben das auch auch genossen. Jetzt müssen wir uns einfach mehr Zeit für uns nehmen und ein bisschen zur Ruhe kommen." Da kann man nur hoffen, dass das dann auch hilft…