Verena Kerth & Marc Terenzi: Trennung! Sie können so nicht weitermachen

Es sollte ein lauschiger Abend im Hamburger "Fischereihafen Restaurant" werden. Verena und Marc lächeln vergnügt in die Kamera. Noch! Denn nur wenige Stunden später sitzen sie im Reeperbahn-Lokal "Die Ritze": Es wird ordentlich Alkohol gekippt und dann kippt auch die Stimmung. Nach lautstarkem Zoff im Hotelzimmer – ja nicht der erste – rückt die Polizei an. Die bittere Bilanz dieses Abends: ein Verfahren wegen "wechselseitiger Körperverletzung", einige Veilchen, Brand- und Schürfwunden, eine Nacht für Marc Terenzi mit 2,2 Promille in der Ausnüchterungszelle. Und eine weitere Anzeige gegen die Kahn-Ex wegen Trunkenheit am Steuer und Betrug. Angeblich soll sie die Hotelrechnung nicht gezahlt haben. Puh!

Was genau passiert ist? Das Promille-Pärchen schweigt, versichert aber: "Wir arbeiten daran, dass sowas nie wieder vorkommt." Doch Verenas Freundin, Geschäftsfrau Claudia Obert, glaubt nicht daran: "Ich habe ihr geraten, sich zu trennen." Ein weiterer Freund der Blondine, Stylist Paul-Henry Duval, sieht das ähnlich: "Sie sollte über die Beziehung nachdenken." Wer weiß, ob Verena und Marc beim nächsten Ausraster wieder mit nur einem blauen Auge davonkommen ...