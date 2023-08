Verena Kerth & Marc Terenzi: Erste Worte nach dem Polizei-Drama

Bei der Jubiläumsveranstaltung anlässlich von 55 Jahren der Walentowski Galerien in der Kleinstadt Werl bei Soest, erscheinen Verena und Marc bestens gelaunt. Angesprochen auf die Vorwürfe sagt Verena gegenüber "RTL": "Marc ist kein Buchautor, ich bin nicht die Tagesschau-Sprecherin… Wir sind nicht so, dass wir irgendwo ankommen und uns still und leise in die Ecke setzen. Man kriegt schon mit, wenn wir da sind", und gibt im Nachhinein zu: "Wir haben Scheiße gebaut – ganz im Ernst!"

Verena beschreibt ihre Beziehung anschließend mit den Worten: "Normal ist es nicht", doch fragt sich sofort danach, was "normal" schon heiße: "Wer gibt die Wertung ab, was normal ist und was nicht? Ich glaube, da hat jeder sein eigenes Empfinden, was Normalität bedeutet."

Was genau in Hamburg im Hotelzimmer passiert ist, wissen wohl weiterhin nur die beiden...