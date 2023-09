Verona Pooth: Schmerzhafte Trennung! Ihr Herz ist gebrochen

San Diego ist bereits vor einiger Zeit nach Amerika gezogen, um dort seinen Abschluss zu machen. Und obwohl er diesen nun in der Tasche hat, ist er weiterhin in Amerika. Verona Pooth ist natürlich extrem stolz auf ihren Sohn, aber die Entfernung bricht ihr auch das Herz. Besonders an so speziellen Tagen wie seinem Geburtstag. "Deshalb bin ich auch ein kleines bisschen traurig, dass er nicht hier ist und dass ich auf seinem 20. Geburtstag nicht bei ihm sein kann", so die Moderatorin. "Das ist natürlich nicht so schön."

Trotzdem freut sie sich für Diego, denn der genießt sein Leben in den Staaten in vollen Zügen. "Ich freu mich für ihn, dass er wieder in seiner Golfwelt ist, dass es ihm gut geht und dass er heute mit ein paar Freunden bestimmt einen wunderschönen Geburtstag haben wird", so die Beauty. Und ganz bald wird sicher auch sie ihren Sohnemann wieder in die Arme schließen können...