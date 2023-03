Victoria Swarovski: Ehrliche Beichte nach der Trennung! Jetzt platzt es aus ihr heraus

"Es ist richtig und wichtig, dass wir Frauen uns auch weiterhin Gehör verschaffen. Der Weltfrauentag ist ein wunderbarer Anlass weiter auf Missstände aufmerksam zu machen und die Errungenschaften der modernen Frau zu feiern. Weiblichkeit ist so facettenreich wie die Frauen selbst und ich finde es schön zu sehen, wie das Thema Women’s Empowerment immer mehr zunimmt", erklärt Victoria im Interview mit dem Blatt.

Doch sie lässt auch durchblicken, wie es ihr nach der Trennung von ihrem Ehemann geht! "Ich bin ein lebensfroher und stets positiver Mensch. Ich fühle mich pudelwohl in meiner Haut und habe einfach Lust, Dinge auszuprobieren. Ich setze mir gerne Ziele und bin bereit dafür hart zu arbeiten, um diese auch zu erreichen", verrät sie. Den Kopf will sie also auf keinen Fall hängen lassen! Und wenn ihr dann noch mal alles zu viel wird? "Die letzten Jahre waren sehr intensiv. Ständig unterwegs zu sein, zehrt schon ordentlich an den Kräften. Manchmal komme auch ich da an meine Grenzen. Ich nehme mir dann konsequent eine Auszeit und lade die Akkus wieder auf", so Victoria. Klingt vernünftig!