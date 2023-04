Victoria Swarovski: Karriere-Auszeit! Sie lässt die Bombe platzen

Victoria Swarovski liebt ihr Leben und ihren Job! "Ich bin ein lebensfroher und stets positiver Mensch. Ich fühle mich pudelwohl in meiner Haut und habe einfach Lust, Dinge auszuprobieren. Ich setze mir gerne Ziele und bin bereit dafür hart zu arbeiten, um diese auch zu erreichen", erzählt sie im Interview mit "Woche heute". Doch auch Power-Frauen kommen einmal an ihre Grenzen. Die gebürtige Österreicherin verrät im Gespräch: "Die letzten Jahre waren sehr intensiv. Ständig unterwegs zu sein, zehrt schon ordentlich an den Kräften. Manchmal komme auch ich da an meine Grenzen. Ich nehme mir dann konsequent eine Auszeit und lade die Akkus wieder auf."

Oh je! Was bedeutet diese Offenbarung für die Zukunft von Victoria Swarovski? Hat sie damit ihr Karriere-Aus eingeläutet? Oder wird sie in Zukunft kürzer treten und weniger Projekte annehmen? Für ihre Fans und Follower wäre das sicherlich eine Enttäuschung, schließlich ist sie ein absoluter Zuschauer-Liebling...

Auch interessant