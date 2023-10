Victoria Swarovski: Wird ihre neue Liebe von einer Lüge überschattet?

Im Februar diesen Jahres machte die "Let’s Dance"-Moderatorin die Trennung von ihrem Mann Werner Mürz öffentlich. Vor sechs Jahren hatten sie noch ganz romantisch in Italien geheiratet. Sie planten ihre Zukunft und sprachen von gemeinsamen Kindern. Wenige Wochen bevor Vicky die Liebes-Aus-Bombe platzen ließ, war sie alleine in Kitzbühel unterwegs – und soll dort Mark näher gekommen sein. Zu Ostern gab es das erste Pärchen-Foto von ihr und dem Neuen vor wunderschöner Kulisse in Südafrika.

Doch nun wird gemunkelt, Mark und Victoria sollen sich schon früher kennen und lieben gelernt haben. Auch die Trennung von Werner sei länger geplant gewesen. Brisant! Für Vickys Ex könnte das ein neues Licht auf alles werfen – kein gutes. "Mit meiner Ehefrau gibt es keinen Rosenkrieg, keinen Streit über gemeinsame Vermögenswerte und auch keinen Streit über den Lebensmittelpunkt der Hunde", erklärte Mürz kürzlich noch versöhnlich. Ob er immer noch so entspannt ist? Auch Victorias und Marks Beziehung könnte von den Heimlichkeiten getrübt werden.