Ob als Sängerin oder „Let’s Dance“-Moderatorin, Victoria Swarovski bemüht sich seit Jahren eifrig um einen Platz im Rampenlicht. Mehr schlecht als recht, denn immer wieder erntet die Swarovski-Erbin knallharte Kritik für ihren Auftritt. Umso schlimmer, dass ihr ausgerechnet ihre eigene Schwester in den Rücken fällt. Paulina Swarovski bastelt im Hintergrund still und heimlich an ihrer eigenen Karriere. Die 22-jährige Tochter des Kristallimperiums studiert Innenarchitektur in London. „Das Innenarchitektur-Studium ist mein absoluter Traum. Ich liebe Kunst, ich liebe Design und wollte diesen Beruf immer schon ergreifen. Das Rampenlicht brauche ich nicht dazu“, verleiht sie ihrer Leidenschaft und ihrem Talent Ausdruck.