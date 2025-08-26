"Villa der Versuchung": Schock nach dem Finale! Hat die falsche Person gewonnen?
Jasmin Herren ist die erste "Villa der Versuchung"-Gewinnerin. Doch jetzt meldet sich Raúl Richter zu Wort: Hätte eigentlich ein anderer Kandidat gewinnen müssen?
In der "Villa der Versuchung" haben die Promis hart (oder manchmal auch weniger hart) um den Sieg gekämpft. Während manche von ihnen auf fast jeden Luxus verzichtet haben, konnten andere sich kaum zurückhalten. Am Ende konnte sich Jasmin Herren (46) gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und mit der überschaubaren Geldprämie nach Hause gehen. Kurz nach dem Finale meldet sich nun allerdings Raúl Richter (38) zu Wort und erklärt, dass er den Sieg eigentlich einer anderen Person gegönnt hätte ...
Hätte Manni der "Villa der Versuchung"-Gewinner werden müssen?
Während einer Instagram-Fragerunde teilt ein Fan Raúl mit, dass er den Sieg eigentlich am meisten verdient hätte. Doch da kann der Ex-"GZSZ"-Star nicht zustimmen. "Sehe ich zum Beispiel anders. Eigentlich hat es Manni komplett verdient. Er hat am meisten verzichtet und hat auch sehr fair gespielt", stellt er klar. Ganz so traurig scheint er darüber aber nicht zu sein, denn in seinen Augen sei auch Jasmin eine würdige Gewinnerin.
Einer ganz bestimmten Person hätte er den Sieg übrigens nicht gegönnt: Patricia Blanco (54) ! "Wirklich nicht. Leider. Sie hat bei den Spielen auch nicht performt. Da war sie ja auch ganz schockiert, als ich gesagt hatte, sie sei eine nicht so gute Spielerin. Hat man ja gesehen", poltert er. Im selben Atemzug zieht er auch über Sara Kulka (35) her. "Mir ging es ein bisschen auf die Nerven mit diesem Mitleid und 'alleinerziehende Mutter'. Das sind sehr, sehr viele andere auch und die kriegen es auch irgendwie hin und müssen arbeiten gehen. Muss ich leider sagen", so Raúl.
Raúl Richter: "Eigentlich hätte ich es verdient"
Übrigens: Der gebürtige Berliner glaubt nicht daran, dass er die Show hätte gewinnen können: "Ich hätte definitiv nicht gewonnen, hätte ich da oben gesessen. Die einzige Konstellation, wo ich eine Chance gehabt hätte, wenn ich da oben mit Patricia und Seven gesessen hätte. Aber ehrlicherweise hatte ich so viele Leute gegen mich. Und ich habe ja für die Gewinnsumme gekämpft. Eigentlich hätte ich es verdient. Aber die Leute sagen, nee, das gönnen sie mir nicht ..." Vielleicht klappt es ja in der nächsten Show!