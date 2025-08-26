Einer ganz bestimmten Person hätte er den Sieg übrigens nicht gegönnt: Patricia Blanco (54) ! "Wirklich nicht. Leider. Sie hat bei den Spielen auch nicht performt. Da war sie ja auch ganz schockiert, als ich gesagt hatte, sie sei eine nicht so gute Spielerin. Hat man ja gesehen", poltert er. Im selben Atemzug zieht er auch über Sara Kulka (35) her. "Mir ging es ein bisschen auf die Nerven mit diesem Mitleid und 'alleinerziehende Mutter'. Das sind sehr, sehr viele andere auch und die kriegen es auch irgendwie hin und müssen arbeiten gehen. Muss ich leider sagen", so Raúl.