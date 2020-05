Viviane Geppert: Bei ihrem Freund wird der „taff“-Star zur Hausfrau

In der Welt der Stars und Sternchen ist ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert zu Hause. Doch wie sieht es eigentlich innerhalb der eigenen vier Wände aus? Trotz erfolgreicher Karriere schlüpft die Blondine für ihren Freund mit Leidenschaft in die Rolle der Hausfrau.

Seit 2016 ist Viviane Geppert an der Seite von erfahrenen -Kollegen wie oder das erfrischend junge Gesicht von „taff“ und "red! , & More". In Windeseile hat sich die Schwarzwälderin nach ihrem Studium von der Praktikantin zur Moderatorin gemausert. Doch hinter der fleißigen Karrierefrau verbirgt Viviane Geppert auch ein ganz anderes Gesicht. Ein Mann, der dies zu sehen bekommt, ist ihr Freund!

Viviane Geppert: Wer ist ihr Freund?

Während Viviane Geppert als Moderatorin gleich zweier Boulevardmagazine beruflich täglich im Rampenlicht steht, hält sie den Mann an ihrer Seite bislang gekonnt aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber „Gala“ plauderte sie November 2018 erstmals über ihren Freund und verriet: „Ja, wir wohnen zusammen und sind sehr happy. Er ist mein Fels in der Brandung, der mich runterholt und mich in allem unterstützt.“ Gemeinsam mit ihrem Freund lebt Vivian Geppert, die früher davon träumte Tierärztin zu werden, aktuell in der bayrischen Landeshauptstadt München.

Für ihren Freund spielt Viviane Geppert die Hausfrau

Während sie den Namen ihres Partners bis heute lieber für sich behält, gibt Viviane Geppert dafür ab und an ein paar pikante Geheimnisse aus ihrem Zusammenleben preis. So herrscht bei den beiden Verliebten zu Hause eine klare Rollenverteilung. Fernab der Fernsehkameras rutscht die Blondine mit Vorliebe in die Rolle der Hausfrau. „Ich bin jemand, der sehr gern zu Hause ist und den kompletten Haushalt schmeißt. Ich mache wahnsinnig gern die Wäsche. Und ich koche sehr viel, unter der Woche eigentlich jeden Abend. Ich bin da sehr kreativ. Darüber freut sich auch mein Freund“, verrät sie dem "Südkurier". Gemeinsam mit ihrem Liebsten verbringt sie mit Vorliebe auch mal einen gemütlichen TV-Abend auf dem Sofa. Insbesondere Koch-Shows wie " " stehen bei der leidenschaftlichen Hobby-Köchin hoch im Kurs. Dort holt sich Viviane Anregung für ihre eigenen Experimente in der Küche, die insbesondere ihr glücklicher Freund zu schmecken bekommt.

Viviane Geppert: Familie & Freunde lieben sie für ihre Bodenständigkeit

Generell zeigt sich Vivian Geppert in fast allen Lebensbereichen überraschend bodenständig. Obwohl sie als „taff“-Moderatorin regelmäßig um die Welt jettet und dabei das "Who is Who" der trifft, hat sich an ihrem Alltag im heimischen München bis heute wenig geändert. „Ich habe immer noch den gleichen Freundeskreis, den ich hatte, bevor ich angefangen habe zu moderieren“, äußerte sie kürzlich gegenüber dem „Südkurier“. Doch statt die beiden Lebensbereiche strikt zu trennen, teilt die begeisterte Influencerin auf ihrem -Profil immer wieder coole Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit Freunden.

Dabei hat sich ihr Leben heute um 180 Grad gewendet. Aufgewachsen ist Vivian Geppert nämlich in dem beschaulichen Dorf Kirchzarten im Schwarzwald. Die Dorf-Idylle ließ die ehrgeizige Ex-GNTM-Teilnehmerin zu Gunsten ihrer Karriere schnell hinter sich. Sie absolvierte 2011 ein Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaften in Augsburg, bevor sie 2016 in die Glamourwelt Münchens eintauchte. Mittlerweile haben sich auch Freunde und Familie an die beispiellose Fernsehkarriere der 28-Jährigen gewöhnt. So verriet Viviane Geppert schmunzelnd, dass selbst ihre Oma täglich „taff“ guckt und ihre Enkelin dabei stets zu ihren Outfits berät. Sympathisch und bodenständig: So lieben Fans, Familie und Freunde ihre Vivi!

