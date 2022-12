Walentina Doronina: Nach "Promi Big Brother"-Aus - jetzt spricht sie Klartext!

Da scheint Walentina Doronina mit ihrer Art wohl nicht bei allen punkten zu können. Die Reality-TV-Beauty ist dafür bekannt, gerne einmal mit ihrer Persönlichkeit zu polarisieren. Schon bei "Ex On The Beach" oder "Are You The One" eckte sie immer wieder bei ihren Mitstreitern an - so auch jetzt wieder im "Promi Big Brother"-Haus. Das wurde ihr nun zum Verhängnis und sie musste die Show letzten Endes frühzeitig verlassen. Nun tut sie ihre Meinung zu ihrem Exit kund.