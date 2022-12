Walentina Doronina: Nach TV-Antrag - Sie hat sich ihre Verlobung anders vorgestellt

Walentina Doronina saß die letzten zwei Wochen zusammen mit Micaela Schäfer, Sam Dylan, Jeremy Fragrance und Co. im "Promi Big Brother"-Haus und eckte mit ihrem Verhalten (wie immer) an. Nachdem das Reality-Sternchen dann von den Zuschauern rausgewählt wurde, gab es für sie allerdings doch noch einen Grund zur Freude: Ihr Freund Can machte ihr live im TV, während der Late Night Show von "Promi Big Brother", einen Heiratsantrag!

Zwar sagte die 22-Jährige "ja" zu ihrem Can, verrät jetzt allerdings, dass sie sich den Antrag irgendwie anders gewünscht hätte...

