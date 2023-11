Can Kaplan & Gigi Birofio: Musste ihr "Fame Fighting"-Boxkampf wirklich sein?

Und weil es sich bei den Teilnehmern eben nicht um Profis mit sportlichen Vorgeschichten handelte, sondern um Influencer und Trash-TV-Fachkräfte, fielen auch die Reporterkommentare entsprechend aus: So wurde etwa das Publikum darüber informiert, dass der eine oder andere Kämpfer sich zuvor "das Gesicht schmaler spritzen" oder das Doppelkinn absaugen ließ. Und während Reality-Dampframme Carina Spack ihre Gegnerin vermöbelte, verriet eine "Bild"-Reporterin: "Carina liebt Tiere, hat einen Hund und reitet" Wow, das sind "Breaking News"... Zum Hauptkampf trat dann Gigi Birofio gegen Can Kaplan an. Die beiden waren schon im "Sommerhaus" aneinander geraten, mussten kurz darauf mit ihren Partnerinnen die Show verlassen. Jetzt also die (bezahlte) Prügel-Fortsetzung – die für viele die Anzeige wegen Körperverletzung, die zuvor noch im Raum stand, ad absurdum führt … Aber gut, bei einem Schlag blieb es diesmal aber nicht – vor allem Gigi musste einstecken: Er brauchte nach dem Kampf eine Not-OP, weil Can ihm die Nase gebrochen hatte. Der wurde wiederum von Freundin Walentina immer wieder mit Rufen wie "Schatz, f*** sein Leben!" hochgepeitscht...