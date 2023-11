Walentina Doronina: TV-Verbot für die Krawall-Blondine! Bedeutet das ihr Karriere-Aus?

Walentina Doronina musste seit der ersten Folge "Das Sommerhaus der Stars" so einige Schlagzeilen einstecken. Ihre extremen Streitereien mit anderen Kandidaten brachte sie schnell in aller Munde. Ihr Verhalten löste eine große Hasswelle aus. Und das nicht nur bei den Fans der Sendung! Handballspieler und Reality-Star Eric Sindermann forderte jetzt ein TV-Verbot für die Blondine. Er selbst hat schon einige Skandale hinter sich, doch ist sich sicher: Walentina solle keine Plattform mehr geboten werden. "Ich polarisiere, um die Leute zu unterhalten. Aber Leute wie Walentina entertainen nicht. Gegen solche Leute muss man vorgehen", so der 35-Jährige. In seinen Augen erfüllt die TV-Zicke keine Vorbildfunktion. "Ich finde, das ist auch nicht verantwortlich gegenüber Kindern. Wir können uns gerne beefen, aber irgendwann ist auch gut", äußert er sich gegenüber RTL.