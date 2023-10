Walentina Doronina & Can Kaplan: Die ganze Wahrheit hinter dem Boxkampf!

Auf ihrem Instagram-Kanal verrät Walentina nun, was wirklich hinter dem Boxkampf steckt. "Ich manage gerade wirklich alles für uns beide. Ich will natürlich eine gute Partnerin sein. Zeitmanagement liegt mir sehr, sehr gut. Alles ist gerade sehr viel, sehr anstrengend", erzählt sie. "Vieles kommt zu kurz. Aber das ist nicht schlimm, denn wir wissen, wofür wir das tun. Nämlich einfach für die Gerechtigkeit und dass man solchen Menschen einfach mal zeigt: Was du machst, ist nicht richtig."

Ihrer Meinung nach sei Gigi in diesem Bereich jedoch nicht lernfähig. "Es gibt halt gewisse Menschen, die lernen das nicht. Die lernen auch nie daraus. Die sehen es auch nicht ein", poltert sie.

Und Can? Der steckt mitten im Boxtraining und kann es kaum erwarten, sich für den Schlag ins Gesicht bei Gigi zu rächen. "Mein Stolz ist da. Ich kämpfe, egal, was kommt. Ich habe sofort gesagt, ich mache die fünf Runden", ruft er mit ernster Miene in Walentinas Instagram-Story.

Eine Sache ist klar: Es dürfte ein sehr aufregender Kampf werden!