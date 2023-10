Walentina Doronina & Can Kaplan: Heimlicher Sex im "Sommerhaus der Stars"!

Bei einer Fragerunde auf Instagram, wollte ein Fan wissen, ob Walentina und Can Sex während der Dreharbeiten hatten. "Yes! Ich habe es auch als erstes gedroppt. Vor allen anderen. Ich weiß nicht, bei wem noch was gelaufen ist. Ich habe das Gebot gebrochen. Ich finde, mit dem Partner ist das nochmal was ganz anderes und ich bin ja nicht dumm. Ich mache es natürlich so, dass es keiner mitbekommt." Hat es wirklich keiner mitgekriegt? Schließlich hängen im ganzen Haus Kameras, die 24 Stunden am Tag laufen. Bisher war Walentinas Schäferstündchen noch nicht im TV zu sehen, aber wer weiß, was in den nächsten Folgen passiert...